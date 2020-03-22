KKTC Dışişleri Bakanlığından korona virüse karşı seyahat uyarısı

KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "KKTC'nin korona virüs salgınından korunmak ve yayılmasını önlemek amacıyla almış olduğu tedbirler genişletildiğini'' duyurdu. Bakanlık, Türkiye'den KKTC'ye ve KKTC'den Türkiye'ye yapılan tüm tarifeli uçuşların bir sonraki duyuruya kadar durdurulduğunu bildirdi.

KKTC vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti'ne girişlerinin bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığı, KKTC vatandaşlarının Türkiye'den çıkışlarında herhangi bir kısıtlamanın bulunmadığı açıklandı. Bakanlık, KKTC vatandaşlarının özellikle deniz yoluyla yurda dönüş yapabileceklerini kaydetti.

Alınan ek tedbirler kapsamında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının KKTC'ye seyahatlerinin geçici süreyle durdurulduğunu açıklayan Bakanlık, Türkiye'de oturma iznine sahip vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği tedbirler çerçevesinde Türkiye'ye giriş yapabileceklerini, giriş veya çıkış yapacak olan kişilerin bu haklarını korona virüs tehlikesi geçene kadar yalnızca bir defa kullanabileceklerini kaydetti.

KKTC Dışişleri Bakanlığı, alınan ek tedbirlerden kargo uçaklarının geliş ve gidişlerinde herhangi bir kısıtlamanın bulunmadığı ifade etti.

Emir Abdurrahman Bulut