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KKTC halkı, Anayasa değişikliğine 'hayır' dedi

KKTC halkı, Anayasa değişikliğine 'hayır' dedi
KKTC halkı, Anayasa değişikliğine 'hayır' dedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bugün Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile birlikte yapılan Anayasa değişikliği oylamasından “hayır” çıktı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) halk bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği için sandık başına gitti. Oy kullanma işlemlerinin sabah saat 08.00 itibarıyla başladığı ülkede, 18.00 itibari ile oy verme işlemi sona erdi. KKTC halkı, Yüksek Mahkeme'deki yargıç sayısını 8'den 16'ya çıkarmayı öngören Anayasa değişikliğine hayır dedi.

KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik yaptığı açıklamada, halkoylamasında geçerli oyların yüzde 50,13'ünün “hayır”, yüzde 49,87'sinin ise “evet” çıktığını duyurdu. Şefik, "hayır" ve "evet" oyları arasındaki farkın sadece 283 oy olduğunu açıkladı.

1985 yılından beri yürürlükte olan KKTC Anayasası'nın değiştirilmesi için 2014'te yapılan halkoylamasından da “hayır” çıkmıştı.

Emir Abdurrahman Bulut
 

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