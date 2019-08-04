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KKTC Sağlık Bakanlığından Batı Nil virüsü açıklaması

KKTC Sağlık Bakanlığından Batı Nil virüsü açıklaması
KKTC Sağlık Bakanlığından Batı Nil virüsü açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı Batı Nil virüsü teşhisi ile hastaneye kaldırılan 3 kişinin sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

KKTC Sağlık Bakanlığı, ülkedeki Batı Nil virüsü vakalarının durumlarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, son iki gün içerisinde hastanelere Batı Nil virüsü şüphesi ile herhangi yeni bir vaka başvurusu yapılmadığı ifade edildi. Batı Nil virüsü teşhisi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde tedavi edilen 3 kişinin taburcu olduğu kaydedilen açıklamada, yoğun bakımda tedavi altında bulunan diğer 3 kişinin sağlık durumlarının iyiye doğru gitmekte olduğu, bir hastanın bilincinin açık durumda olduğu, ailesiyle de görüştüğü belirtildi. Açıklamada, Bakanlığın konu ile ilgili tüm paydaşlarla çalışmalarına ara vermeden devam ettiği vurgulanarak, ülke genelindeki belediyelerle işbirliği içinde ilaçlamaların sürdüğü, gelişmelerin paylaşılmaya devam edeceği dile getirildi.  

Emir Abdurrahman Bulut

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