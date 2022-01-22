KKTC vatandaşları için videolu oy kullanma rehberi hazırlandı

Yakın Doğu TV'nin hazırladığı "KKTC milletvekilliği seçimlerinde oylar nasıl kullanılacak?" konseptli video, seçmenlerin oylarını nelere dikkat ederek kullanması gerektiğine rehberlik ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde halk, yarın 13'üncü kez sandık başına gidecek. 26'ncı hükümeti belirleyecek 2022 seçimleri, cumhuriyetin ilanından önce yapılan 1976 ve 1981 milletvekilli seçimleri de dahil edildiğinde Kıbrıs Türklerinin, Cumhuriyet Meclisi'nde yer alacak milletvekillerini seçeceği 15'inci seçim olacak. Yakın Doğu TV'nin hazırladığı video, seçmenlerin oylarını nelere dikkat ederek kullanması gerektiğine rehberlik ediyor.