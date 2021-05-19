KKTC'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Bandırma vapuru ile Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin kutlandığı “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” Türkiye'de olduğu gibi KKTC'de de çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Başkent Lefkoşa'da düzenlenen törende Lefkoşa Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralıyla Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik'in yanı sıra bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan, belediye başkanları, muharip dernekler, kurum kuruluşlar, okullar ve diğer yetkililer de katıldı. Törende Atatürk Anıtı'na çelenkler sunularak, saygı duruşunda bulunuldu.

İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam eden tören, Anıtkabir'den getirilen toprağın Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri tarafından KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a takdim edilmesiyle son buldu.

Fener alayı

Lefkoşa'daki kutlanmalar kapsamında yerel saatle 19.30'da Fener Alayı düzenlenecek. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun da katılacağı fener alayı, Lefkoşa Dereboyu'nda Citroen ışıkları-Lefkoşa Atatürk Anıtı güzergahında gerçekleştirilecek.

İlçeler ve diğer bölgelerdeki törenler

KKTC'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümü için yerel saatle 08.30'da Girne Atatürk Anıtı, 09.00'da Güzelyurt Atatürk Anıtı, Gazimağusa'da Zafer Anıtı, Akdoğan'da Atatürk Anıtı ve Geçitkale'de Atatürk Anıtı'nda anma törenleri düzenlendi. Saat 10.00'da ise İskele Ecevit Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde anma töreni başladı.

Törenler, protokol sırasına göre anıtlara çelenklerin sunulmasının ardından İstiklal Marşı ve bayrakların göndere çekilmesiyle son bulacak.

Emir Abdurrahman Bulut

