KKTC'de 28 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) turizm merkezi Girne'de salı gününden bu yana haber alınamayan 28 yaşındaki Mert Şenoğlu'nun evinde ölü bulunduğu bildirildi. Şenoğlu'nun kokmaya yüz tutmuş cesedini Öykü Sokak'ta kaldığı apartman dairesinde kız arkadaşının bulduğu öğrenildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, “Bugün yerel saatle 17.00 sıralarında, Girne sakinlerinden Mert Şenoğlu (28), kalmakta olduğu ikametgahında ölü olarak bulunmuştur. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Şenoğlu'nun cesedinin otopsinin ardından memleketi Trabzon'a gönderileceği bildirildi.



Emir Abdurrahman Bulut

