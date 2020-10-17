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KKTC'de bir kişi daha korona virüsten hayatını kaybetti

KKTC'de bir kişi daha korona virüsten hayatını kaybetti
KKTC'de bir kişi daha korona virüsten hayatını kaybetti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında bir kişi daha hayatını kaybetti.

Korona virüs salgınında vaka ve can kayıplarında artış yaşanıyor. Dünya genelinde hayatı durma noktasına getiren, ülkeleri çeşitli önlemler almaya hatta sınırları kapatmaya zorlayan salgın nedeniyle KKTC'de bir kişi daha yaşamını yitirdi. KKTC'de yurtdışından girişlerin açılması ile birlikte korona virüse yakalanan78 yaşındaki Aziz Çavlin hayatını kaybetti. Ekim ayının ilk haftasından bu yana yoğun bakımda tedavi gören Çavlin'in diyabet ve kalp rahatsızlığı da bulunuyordu.

KKTC'de, 95 kişinin korona virüs nedeniyle tedavisi devam ederken, hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükselmiş oldu.

Emir Abdurrahman Bulut
 

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