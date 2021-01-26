KKTC'de Covid-19 önlemlerinin sıkılaştırılması tavsiye edildi

KKTC'de artan korona virüs vakaları nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırılması istendi. Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, hükümete yeniden kapanma ve önlemlerin sıkılaştırılması yönünde tavsiye vererek, başkent Lefkoşa ve Girne'de 27 Ocak'tan 10 Şubat'a kadar “tam kapanma” ile tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanmasını önerdi. Komite, KKTC'de tüm okullarda “uzaktan eğitime” geçilmesini ve artan yerel bulaş nedeniyle Girne ve Lefkoşa'ya diğer ilçelerden giriş-çıkışların durdurulmasını da istedi.

Komite, talep edilen tedbirlerin gerekçesi olarak sağlık sisteminin yetersiz kalacağı, temaslıların kendilerini gizlemeleri ve temaslı takibinin etkin olarak yapılamamasını gösterdi. Komite ayrıca, KKTC'de 22.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağının 20.00-05.00 saatlerine çekilmesinin daha iyi olacağını belirtti.

Komite'nin aldığı kararlar, Başbakan Ersan Saner başkanlığında olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu'na sunuldu. Saat 22.00 sıralarında başlayan toplantıda, Komite'nin aldığı kararlar değerlendiriliyor. Bakanlar Kurulu'nun Komite'nin aldığı kararlara onay vermesi halinde yasakların çarşamba günü başkent Lefkoşa ile turizm kenti Girne'de başlaması bekleniyor.

Emir Abdurrahman Bulut