KKTC'de ev karantinası başlıyor

KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel, yeni aşı programının açıklanmasının ardından 20-25 Mart tarihlerinde ev karantinası uygulamasına geçileceğini söyledi. Üstel, bileklik uygulamasıyla denetim mekanizmasının daha aktif bir hale getirileceğini ifade ederek, “10 gün içerisinde ev karantinası uygulamasına geçeceğiz” dedi.

Aşılama konusunda bazı sektörlere öncelik verileceğini söyleyen Üstel, risk grubundaki kişiler için de 65 yaş üstü kuralının 60 yaşa indirilebileceğini söyledi. Bakan Üstel haziran ayına kadar halkın büyük bir bölümünün aşılanmış olacağını ifade ederek, “Yaş ve kronik hastalar önceliğimizdir. Ağır kronik hastalığı olanlara öncelik verilecek ve yaşa bakılmayacak. Tüm sektörler kendine göre risk taşır. Sektörler risk grubuna göre ayrılacak kendi içlerinde yaş ve risk grubuna göre aşılanacak. Aşıda torpil olmayacak. Aşı olanlar anında sisteme işlenecek. Haziran'da toplumun büyük bir kısmı aşılanmış olacak. Güney Kıbrıs'la aynı oranda seyrediyoruz. Dünyada en çok aşılanan ülkelerin içindeyiz. Panik yapılmasın aşılar geldikçe yapılıyor. Evlerde de aşılar yapılacak. Vatandaş kurallara uysun. Ev karantinası kısmı başlatıldı. Çocuklu aileleri ev karantinasına giriyor. Güney'den gelen AstaZeneca aşılarında sıkıntı yok. Sorun olduğu düşünülen aşıların serileri bize gelmedi” dedi.

Ayşe Soykıray

