KKTC'de günlük vaka sayısında yeni rekor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Covid-19 vakaları artmaya devam ederken, salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka kayıtlara geçti. KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 13 bin 761 olduğu duyurularak, 110'u yerel olmak üzere toplam 133 yeni vakanın tespit edildiği aktarıldı.

Bakanlık, vakalardan 3'ünün havayolu ile ülkeye geldiğini, 20'sinin ise daha önce tespit edilen vakalar ile temaslı olduğunu ve gözetim altında bulunduklarını kaydetti. KKTC'de toplam vaka sayısı 8 bin 734'e ulaşırken, salgının başından bu yana Covid-19 nedeni ile 35 kişi hayatını kaybetti.

Vakalardan 40'ının başkent Lefkoşa, 51'inin Girne, 13'ünün Gazimağusa, 5'inin Güzelyurt ve 1'inin İskele'de tespit edildiği bildirildi.

KKTC'de artan korona virüs vakaları nedeni ile yeniden kısıtlamaya gidilmesi beklenirken, Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin vereceği kararları bekliyor.

Emir Abdurrahman Bulut

