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KKTC'de hortum paniği

KKTC'de hortum paniği
KKTC'de hortum paniği

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) görülen hortum büyük paniğe neden oldu.

KKTC’de hortum paniği - Tıkla İzle

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dün gece saatlerinde başlayan şiddetli yağışlar, bugün de ülkenin birçok bölgesinde etkili olmaya devam ediyor. Ülkenin turizm kenti Girne'nin ilçeleri Ozanköy ile Çatalköy açıklarında kuvvetli yağışlar nedeniyle çıkan hortum görenleri korkuttu. Hortum nedeniyle birçok evin çatısı uçup elektrik direkleri devrilirken, birçok otomobil de zarar gördü.

Yetkililer hortum sonrası Girne Teknecik santralinde yüksek gerilim hatlarının ve trafo merkezinin içindeki cihazların zarar gördüğünü bildirirken, herhangi bir can kaybı yaşanmadığını aktardı. Yapılan açıklamada ayrıca Girne, Dikmen, Alayköy, Yılmazköy ve Boğaz'a elektrik verilemediği bildirildi.

Hortumun verdiği zararı gidermek için Girne'de kurulan kriz masasının görevlendirdiği ekiplerin bölgede temizlik çalışmalarına başladığı duyuruldu.

Emir Abdurrahman Bulut

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