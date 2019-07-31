İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

KKTC'de iş kazası: 1 ölü, 2 yaralı

KKTC'de iş kazası: 1 ölü, 2 yaralı
KKTC'de iş kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kentinde inşaatı devam eden 2 katlı binada meydana gelen iş kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Girne'de akşam saatlerinde inşaatı devam eden 2 katlı binada beton dökümü yapıldığı sırada beton kalıbının çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kayıp etti 2 kişi yaralandı. Polis Basın Subaylığından verilen bilgide, “Akşam 19.35 saatlerinde Girne, Beylerbeyi köyü, Rüzgarlı Bayır sokak üzerinde inşaatı devam etmekte olan 2 katlı binanın 2. katında beton dökümü yapıldığı sırada beton kalıbının çökmesi sonucu Hasan Tarık olduğu öğrenilen işçi olay yerinde vefat etti. Olayda yaralanan Ömer Yapıcı (45) Yakşi Murat Bazarov (24) ise Girne Dr Akçiçek Hastanesinde tedavi altına alındı. Polisin iş kazası ile ilgili Soruşturması devam ediyor” denildi.

Emir Abdurrahman Bulut 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.