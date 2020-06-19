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KKTC'de kabine değişiyor

KKTC'de kabine değişiyor
KKTC'de kabine değişiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) hükümet kabine değişikliğini gidiyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geçtiğimiz günlerde özel uçağı ile gelerek, karantina kurallarını ihlal eden Anex Tour Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar ve beraberindeki kişilerin ülkeye girişte yasal prosedürlere uymaması koalisyon hükümetinde gerginliğe neden oldu.

Koçkar'ın özel uçağının Turizm Bakanı Ünal Üstel'in bilgisi dahilinde ülkeye giriş yaptığı kamuoyuna açıklanmasının ardından hükümet ortağı Halkın Partisi (HP) sert tepki göstermişti. HP, Başbakan Ersin Tatar'a baskı yaparak, Bakan Üstel'in görevden alınmasını istemişti. Bugün ise HP milletvekilleri Cumhuriyet Meclisi Genel Kuruluna katılmayarak, Bakan Üstel'in bir an önce görevden alınması çağrısında bulundu.

Başbakan Tatar'ın Bakan Üstel'i görevden alarak, yerine eski İçişleri Bakanı Kutlu Evren'i getirileceği iddia edildi. Tatar'ın yeni bakanlar kurulu listesini yarın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sunması bekleniyor.

Emir Abdurrahman Bulut

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