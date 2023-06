KKTC'de kaçak et operasyonu: 1 tondan fazla kaçak et ele geçirildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), polis kaçak et operasyonu düzenledi. Başkent Lefkoşa'nın Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren Akbıçak Kasap ve Tansel Et Pazarı'na 23 Haziran'da Gümrük Dairesi, Veteriner Dairesi ve polis ekipleri tarafından baskın yapıldı.

Yapılan kontrolde Akbıçak Kasapta, 563 kilo kemikli sığır eti ve 366 kilo karkas kuzu eti, Tansel Et Pazarı'nda ise 387 kilo kemikli sığır eti ele geçirildi. Etlerin KKTC'deki bir mezbahada kesilmediği ancak üzerinde Veteriner Dairesi'ne ait sahte mühür vurulduğu ortaya çıktı.

Bir tonu aşkın ete imha edilmek üzere el konulurken, Akbıçak Kasap'ın sahibi ve aynı zamanda Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak ile Tansel Et Pazarı'nın işletmecisi Tansel Dağaşaner gözaltına alındı.

Akbıçak ifadesinde, dükkanında ele geçirilen etleri A.Ü.'den aldığını itiraf etti. Soruşturma amaçlı 2 gün süreyle Lefkoşa Polis Müdürlüğü hücrelerinde tutulan zanlılar dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Zanlılar “sahte belge düzenleme ve gümrüksüz mal tasarrufu” suçlarından yargılanmak üzere adli kontrol şartı ve kefaletle serbest bırakıldı. Kaçak et soruşturması kapsamında aranan başka şahısların da olduğu aktarıldı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.