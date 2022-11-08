KKTC'de kaybolan ağabeyini 11 yıldır arıyor

Adıyaman'ın Besni ilçesinden 2009 yılında KKTC'ye çalışmaya giden ve 2011 yılına kadar ailesiyle telefonla görüşen 5 çocuk babası Vakkas Eles'den 11 yıldan beri haber alınamıyor. Ailesi, Vakkas Eles'in ölü ya da diri olarak bulmak istiyor.

Vakas Eles'in kardeşi Beytullah Eles, ağabeyiyle telefonda görüştükten birkaç gün sonra ortadan kaybolduğunu belirterek, “2009-2011 yılları arasında ağabeyim Kıbrıs'ta çalıştı. En son 2011 yılı Şubat ayında aradım ve ne zaman geleceğini sordum. ‘Önümüzdeki pazartesi geleceğim' dedi. Pazartesi gelmedi. Telefonla aradım, ulaşamadım. Nisan ayına kadar ulaşamayınca Kıbrıs'a gittim ve emniyete kayıp başvurusunda bulundum. Araştırmalar yaptılar, ağabeyimin patronuna ulaştık. Patronu abimin hesabını kapattığını ve bin 200 TL de fazladan para verdiğini söyledi. Fazla verdiği bin 200 TL'yi niçin verdiğini sorduğumda, ‘Geri geleceği için' diye cevap verdi.

Ağabeyim Kıbrıs'tan çıktıktan sonra bir daha Kıbrıs'a ayak basamaz. Çünkü yurt dışı çıkış yasağı oluyor. Neden fazladan para verir herhangi biri? Polisten bir sonuç çıkmadı. Ağabeyimin ölü ya da diri bulunmasını istiyorum. 2011 yılından beri ailesi ve biz çok perişanız. Ağabeyimin 5 çocuğu var, ailesi mağdur” ifadelerini kullandı.

Ramazan Kuyu



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