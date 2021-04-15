KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağı sıkılaştırıldı

Dünya genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele sürerken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) salgını kontrol altında tutmaya yönelik önlemler alınmaya devam ediyor. Bakanlar Kurulu, son günlerde ülkedeki Covid-19 vakalarında yaşanan artış üzerine sokağa çıkma yasağında ve cumartesi günü işletmelerin kapanış saatlerinde değişikliğe gitti.

Gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından KKTC Başbakanı Ersan Saner yaptığı açıklamada, artış gösteren vaka sayısı nedeniyle sokağa çıkma yasağında düzenlemeye gidildiğini ve 19-26 Nisan tarihleri arasında geçerli olmak üzere pazartesi - cumartesi günleri uygulanan sokağa çıkma yasağının 1 saat geriye çekildiğini belirtti.

Alınan kararın ardından KKTC'de sokağa çıkma yasağının, 21.00 ile 05.00 saatleri arasında geçerli olacağını bildiren Saner, pazar günleri ise eczane ve benzin istasyonlarının muaf tutulduğu tam sokağa çıkma yasağının ise devam edeceğini kaydetti. Başbakan Saner ayrıca, cumartesi günleri açık olan sektörlerin saatlerinde yapılan değişik kapsamında, restoran, kafe, pastane, meyhane, berber, kapalı spor salonları ve açık olan diğer sektörlerin saat 18.00'de kapatılacağını dile getirdi.

KKTC'de alınan kararların 19 Nisan Pazartesi günü yürürlüğe gireceğini belirten Saner, bu kararın 21 Nisan'da Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından yeniden değerlendirileceğini ifade etti.

Emir Abdurrahman Bulut

