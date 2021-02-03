KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağı ülke geneline yayıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) geçtiğimiz hafta aldığı kararla Girne'de 14 gün, diğer bölgelerde ise 7 gün olan kısmi sokağı çıkma yasağı ülke geneline yayıldı. Ülke genelinde geçerli olacak kısmı sokağa çıkma yasağı ise 10 Şubat'a kadar uzatıldı. Açıklama, KKTC Başbakan Hamza Ersan Saner, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Maliye Bakanı Dursun Oğuz'un katıldığı basın toplantısı ile duyuruldu. Başbakanlık binasında yapılan toplantıda konuşan KKTC Başbakan Hamza Ersan Saner, "Bugünden itibaren 10 Şubat 2021 tarihine kadar tüm ilçelerimizde kısmı sokağa çıkma yasağını uygulamaya koyacağız. Yasak, 10 Şubat saat 23.59'a kadar sürecek" ifadelerini kullandı.

Emir Abdurrahman Bulut