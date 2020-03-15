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KKTC'de korona salgını nedeniyle turistler ülkelerine gönderiliyor

KKTC'de korona salgını nedeniyle turistler ülkelerine gönderiliyor
KKTC'de korona salgını nedeniyle turistler ülkelerine gönderiliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanlığı, korona salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında turistlerin ülkelerine gönderileceğini bildirdi.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, küresel salgın haline gelen korona virüs nedeniyle toplum sağlığını korumak amacıyla hükümetin almış olduğu radikal kararlar çerçevesinde KKTC'de turist statüsünde bulunanların ülkelerine geri gönderileceği ifade edildi. Açıklamada, “KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) ve Kıbrıs Tür Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ile işbirliği içerisinde ülkemizde turist olarak bulunan tüm ülke vatandaşlarını yeterli sayıda kiralanan uçaklarla ülkelerine güvenli bir biçimde gönderiliyor” ifadeleri yer aldı.

Emir Abdurrahman Bulut
 

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