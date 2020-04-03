İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

KKTC'de korona virüs vakaları 88'e yükseldi

KKTC'de korona virüs vakaları 88'e yükseldi
KKTC'de korona virüs vakaları 88'e yükseldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) korona virüs vakaları 88’e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı açıklamada bugün 328 kişiye test yapıldığını belirtirken, 7 yeni korona virüs vakasının daha tespit edildiğini duyurdu. Pilli, KKTC'de toplam korona virüs vaka sayısının 88'e ulaştığını açıkladı.

Bakan Pilli, bugüne kadar toplam 2 bin 327 test yapıldığını ifade ederken, KKTC'de korona virüs nedeni ile 57 hastanın tedavisinin sürdüğünü aktardı. Pilli, 1 kişinin korona virüs nedeni ile yoğun bakımda olduğunu belirtirken, 29 kişinin taburcu edildiğini kaydetti.

Emir Abdurrahman Bulut

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.