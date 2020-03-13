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KKTC'de korona virüs vak'ası 5'e yükseldi

KKTC'de korona virüs vak'ası 5'e yükseldi
KKTC'de korona virüs vak'ası 5'e yükseldi

KKTC’de 3 kişide daha korona virüsünün tespit edilmesiyle ülkede vak'a sayısı 5’e yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi karantina merkezinde tutulan 3 kişiye daha yapılan testler pozitif çıktı. 3 yeni korona virüs hastası ile birlikte toplam vak'a sayısı 5'e yükseldi.

KTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Ülkemize gelen Alman turistler arasında olan ve gözlem altında tutulan hastalardan 3 tanesinin dün ateşinin yükselmesi üzerine Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesine sevk edilmiş ve yapılan tetkiklerin ardından 2 pozitif vak'a daha belirlenmiştir. Yine akşam saatlerinde 9 gün önce İngiltere'den ülkemize dönen bir KKTC vatandaşımız ateş gibi şikayetlerle bize ulaşmış, ardından yapılan tetkikler sonucu pozitif olduğu tespit edilmiştir. Böylece korona virüsü vak'a sayısı 5'e yükselmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Emir Abdurrahman Bulut
 

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