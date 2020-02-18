KKTC'de Meclis önünde deterjanlı eylem

KKTC'de vatandaşlar yolların durumuna ve yapılan zamlara tepki gösterme amacıyla protesto düzenlendi. "Deterjanını al da gel" sloganıyla yapılan eylem kapsamında "Yol yoksa seyrüsefer de yok", "Trafik yol vergisi" ismiyle sosyal medya üzerinde örgütlenmeye başlayan vatandaşlar taleplerini ve tepkilerini dile getirmek üzere başkent Lefkoşa'da eylem düzenledi.

KKTC'deki hayat pahalılığına dikkat çekmek amacı ile yapılan protestoda eylemciler, yanlarında getirdikleri deterjan ve fırçalarla Meclis'in önünü yıkayarak pankartları yıkadıkları yere bıraktı.

Emir Abdurrahman Bulut