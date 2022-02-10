KKTC'de öldürülen Falyalı son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) evine 200 metre uzakta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, bugün cenaze töreni düzenlendi. Sabah saatlerinde Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi morgundan alınan Falyalı'nın naaşı, Çatalköy'deki evine daha sonra Kumyalı köyündeki baba evine getirildi götürüldü. Falyalı'nın cenazesi, evinin önünde düzenlenen törenin ardından cenazenin cenaze töreni için Kumyalı Şehit Polat Poyraz Camii'ne götürüldü. Falyalı, cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Falyalı, kılınan öğle namazını müteakip Kumyalı aile kabristanlığında defnedildi.
Emir Abdurrahman Bulut