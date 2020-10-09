KKTC'de Pazar günü cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidilecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Pazar günü cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidilecek. Halk, KKTC'nin 8'inci cumhurbaşkanını seçecek. Seçimlerde 4 partili aday ve 7 bağımsız aday olmak üzere 11 aday yarışacak. Halk, seçimde aynı zamanda Anayasa değişikliği içinde oy kullanacak. KKTC'de 198 bin 867 seçmen 738 sandıkta oy kullanacak. Oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başlayacak ve 18.00'de sona erecek. Seçim sonuçlarının ise yerel saatle 22.00'ye kadar açıklanması bekleniyor.

KKTC Yüksek Seçim Kurulu, (YSK) korona virüs salgını nedeni ile oy verme işlemlerinin maskeli ve eldivenli şekilde yapılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı seçilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekiyor. Pazar günü adayların hiçbirinin salt çoğunluğa ulaşamaması halinde seçimlerin ikinci turu 18 Ekim tarihinde en çok oy alan iki aday arasında yapılacak. Anayasa değişikliği için ise yine salt çoğunluk aranacak.

Oy pusulasında yer alacak adayların isimleri ise Ersin Tatar (Ulusal Birlik Partisi), Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi), Erhan Arıklı (Yeniden Doğuş Partisi), Fuat Çiner (Milliyetçi Demokrasi Partisi), Arif Salih Kırdağ (Bağımsız), Ahmet Boran (Bağımsız), Mustafa Ulaş (Bağımsız), Alpan Uz (Bağımsız), Kudret Özersay (Bağımsız), Mustafa Akıncı (Bağımsız), Serdar Denktaş (Bağımsız) olarak belirtildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, 26 Nisan'da yapılması planlanmış ancak korona virüs salgını nedeniyle Meclis seçimlerin 11 Ekim'e ertelenmesine karar vermişti. 1974 Barış Harekatı'nın ardından kendi devlet çatısı altında ilk devlet başkanlığı seçimini 20 Haziran 1976'da yapan Kıbrıs Türk halkı, 44 yıl içinde 2 kez Kıbrıs Türk Federe Devleti devlet başkanlığı, 7 kez de KKTC Cumhurbaşkanlığı için seçime gitti. KKTC'de cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri 5 yılda bir, yerel seçimler ise 4 yılda bir yapılıyor.

Emir Abdurrahman Bulut