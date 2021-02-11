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KKTC'de sağlık çalışanlarının 2. doz aşılanmasına başlanıyor

KKTC'de sağlık çalışanlarının 2. doz aşılanmasına başlanıyor
KKTC'de sağlık çalışanlarının 2. doz aşılanmasına başlanıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) sağlık çalışanlarına yapılacak ikinci doz Covid-19 aşı takvimi açıklandı.

KKTC Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarının 2. doz aşılamasına yarından itibaren başlanacağını duyurdu. Sağlık çalışanlarının 2. doz aşılarına yarın olmak üzere, 13 Şubat Cumartesi, 14 Şubat Pazar ve 15 Şubat Pazartesi günleri, birinci doz aşılarının yapıldığı merkezlerde yapılacağını açıkladı. Buna göre, ilk doz aşılarını Acil Durum Pandemi Hastanesi'nde yaptıran kişilerin, 2. doz aşılarını Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Poliklinik binasında yapılacağı bildirildi.

KKTC'de Covid-19 nedeniyle bir acı kayıp daha yaşandı

Lefkoşa Acil Durum Pandemi Hastanesi yoğun bakım bölümünde Covid-19 tedavisi gören Meliha Kadiroğlu hayatını kaybetmesiyle korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Ali Pilli tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün vefat eden kişinin 79 yaşında hipertansiyon hastası olduğu ve 14 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördüğü aktarıldı. Ülkede, korona virüs salgınında toplam vaka sayısı 2 bin 919'a ulaştı.

Ayşe Soykıray
 

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