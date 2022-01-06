KKTC'de salgında üst üste üçüncü gün vaka rekoru

KKTC'de korona virüs salgınında günlük vaka sayısı son 3 gündür rekor tazeliyor. Ülkede, son 24 saatte yapılan 20 bin 882 test ile bin 1 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 39 bin 371'e ulaştı. KKTC'de Salgınından başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Vakaların 434'ü Lefkoşa'da, 239'u Girne'de, 242'si Gazimağusa'da, 50'si Güzelyurt'ta, 12'si İskele'de ve 24'ü Lefke'de kaydedildi. KKTC'de salgının başından bu yana 143 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi ise yoğun bakımda tedavi altında olduğu bildirildi.

Sağlık sisteminde aksamalar başladı

KKTC genelinde ki devlet hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanları arasında da Covid-19'un yayılması nedeniyle sağlık sisteminde aksaklıklar yaşanmaya başlarken, Girne Akçiçek Hastanesi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi polikliniklerinde hasta kabulü yapılamıyor.

KKTC Sağlık Bakanlığı'nın hızlı şekilde artan korona virüs vakaları nedeni ile bazı tedbirleri yürürlüğe koyması bekleniyor.

Emir Abdurrahman Bulut

