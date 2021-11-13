KKTC'de son 24 saatte 141'i yerel olmak üzere 197 vaka

KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 19 bin 182 olduğu duyurularak, 141'i yerel olmak üzere toplam 197 yeni vaka tespit edildiği aktarıldı. Son verilerle birlikte KKTC'de toplam vaka sayısı 22 bin 670'e ulaşırken, salgının başından bu yana Covid-19 nedeni ile 93 kişi hayatını kaybetti. KKTC genelinde 8 kişinin yoğun bakımda tedavilerine devam ediliyor.

Vakalardan 61'inin başkent Lefkoşa, 36'sının Girne, 33'ünün Gazimağusa, 3'ünün Güzelyurt, ve 8'inin Lefke'de tespit edildiği bildirildi.

Emir Abdurrahman Bulut