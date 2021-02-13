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KKTC'de son 24 saatte 21'i yerel 30 yeni vaka

KKTC'de son 24 saatte 21'i yerel 30 yeni vaka
KKTC'de son 24 saatte 21'i yerel 30 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) korona virüs salgınında 21’i yerel olmak üzere toplam 30 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 bin 37’ye ulaştı.

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 4 bin 337 olduğunu duyurarak, 21'i yerel olmak üzere toplam 30 yeni vakanın tespit edildiğini bildirdi. Vakalardan 17'sinin Lefkoşa, 12 kişinin Girne, 1 kişinin ise İskele Bölgesi'nden olduğu belirtildi. Son verilerle birlikte KKTC'de toplam vaka sayısı 3 bin 37'ye ulaşırken, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 17 olarak kaydedildi.

Bakan Pilli, 53 kişinin daha taburcu edilmesi ile virüsü yenerek iyileşen kişi sayısının 2 bin 283 olduğunu söyledi. Hastane ve pandemi otellerinde bin 461 vakanın takibi ise devam ediyor.

Emir Abdurrahman Bulut

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