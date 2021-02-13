KKTC'de son 24 saatte 21'i yerel 30 yeni vaka

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 4 bin 337 olduğunu duyurarak, 21'i yerel olmak üzere toplam 30 yeni vakanın tespit edildiğini bildirdi. Vakalardan 17'sinin Lefkoşa, 12 kişinin Girne, 1 kişinin ise İskele Bölgesi'nden olduğu belirtildi. Son verilerle birlikte KKTC'de toplam vaka sayısı 3 bin 37'ye ulaşırken, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 17 olarak kaydedildi.

Bakan Pilli, 53 kişinin daha taburcu edilmesi ile virüsü yenerek iyileşen kişi sayısının 2 bin 283 olduğunu söyledi. Hastane ve pandemi otellerinde bin 461 vakanın takibi ise devam ediyor.

Emir Abdurrahman Bulut