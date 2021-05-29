KKTC'de son 24 saatte 22'si yerel 27 yeni vaka

KKTC'de korona virüs salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor. KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 6 bin 1 olduğunu ve 22'si yerel olmak üzere toplam 27 yeni vaka tespit edildiğini belirterek, 40 kişinin ise taburcu edildiğini aktardı.

Bakan Üstel, vakalardan 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve gözetim altında bulunduklarını kaydetti. Son verilerle ülkede toplam vaka sayısı 7 bin 204'e ulaşırken, salgının başlangıcından bu yana Covid-19 nedeni ile 33 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Üstel, vakalardan 9'unun Lefkoşa, 9'unun Girne ve 4'ünün Gazimağusa'da tespit edildiğini kaydetti.

Ayşe Soykıray