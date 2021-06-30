KKTC'de son 24 saatte 22'si yerel 32 vaka

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Covid-19 vakaları artmaya devam ediyor.

KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 7 bin 914 olduğunu duyurarak, 22'si yerel olmak üzere toplam 32 yeni vakanın tespit edildiğini ve 25 kişinin ise taburcu edildiğini aktardı.

Bakan Üstel, vakalardan 3'ünün havayolu ile ülkeye geldiğini, 7'sinin ise daha önce tespit edilen vakalar ile temaslı olduğunu ve gözetim altında bulunduklarını kaydetti.

KKTC'de toplam vaka sayısı 8 bin 97'ye ulaşırken, salgının başından bu yana Covid-19 nedeni ile 35 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Üstel, vakalardan 8'inin başkent Lefkoşa, 9'unun Girne, 3'ünün Gazimağusa, 2'sinin ise Güzelyurt Bölgesi'nde tespit edildiğini bildirdi.

Temmuz sonuna kadar nüfusun yüzde 70'i aşılanacak

Başbakan Ersan Saner yaptığı basın toplantısında, Türkiye'den 340 bin doz aşı geldiğini belirterek, aşıların gelmeye devam edeceğini ifade etti. Saner, ülke genelinde halkın yüzde 70'inin temmuz ayı sonuna kadar aşılamayı hedeflediklerini açıkladı.

Ayşe Soykıray

