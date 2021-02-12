KKTC'de son 24 saatte 25'i yerel 40 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 4 bin 222 olduğunu duyurarak, 25'i yerel olmak üzere toplam 40 yeni vakanın tespit edildiğini bildirdi. Bakan Pilli, 15 kişinin daha önce tespit edilen vakalar ile temaslı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını kaydetti. Vakalardan 15'inin başkent Lefkoşa, 20 kişinin Girne, 4 kişinin Gazimağusa, 1 kişinin ise Güzelyurt Bölgesi'nden olduğu belirtildi.

Son verilerle birlikte KKTC'de toplam vaka sayısı 3 bin 7'e ulaşırken, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 17 oldu.

“Kademeli açılmaya sıcak bakıyorum”

Başbakan Ersan Saner, KKTC'de Şubat ayının ilk haftasından itibaren sürmekte olan tam kapanma kararının devam edip etmeyeceğine ilişkin açıklamada bulundu. Saner, Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile gerçekleştirilen toplantı sonucunda yarın kapanma kararına ilişkin bir açıklama yapılacağını bildirdi. Sağlık Üst Kurulu ile görüş ayrılıkları yaşadıklarını belirten Saner, “Üst Kurul, duruma sadece sağlık olarak bakıyor, biz ise hem sağlık hem de ekonomi olarak bakıyoruz. Devletin yükümlüklerini yerine getirmesi için bazı dairelerin çalışması gerek. Kademeli açılmaya sıcak baktığımı söyleyebilirim. (İlçeler arası) geçişlerde PCR testi ve benzeri uygulamalarla bu mümkün” dedi.

Ayşe Soykıray

