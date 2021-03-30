KKTC'de son 24 saatte 33'ü yerel, 57 yeni vaka

KKTC'de korona virüs salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor. KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 7 bin 850 olduğunu duyurarak, 33'ü yerel olmak üzere toplam 57 yeni vakanın tespit edildiğini, 47 kişinin taburcu edildiğini ve 1 kişinin ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı. Bakan Üstel, 1 kişinin havayolu ile adaya geldiğini, 23 kişinin ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve gözetim altında bulunduklarını kaydetti. Bakan Üstel, vakalardan 13'ünün başkent Lefkoşa, 3'nün Girne ve 17'sinin Gazimağusa'da tespit edildiğini bildirdi.

KKTC'de toplam vaka sayısı 4 bin 369'a ulaşırken, salgının başından bu yana Covid-19 nedeni ile 26 kişi hayatını kaybetti.

Ayşe Soykıray

