KKTC'de son 24 saatte 42'si yerel 65 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgınında vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 4 bin 58 olduğunu duyurarak, 42'si yerel olmak üzere toplam 65 yeni vakanın tespit edildiğini aktardı. Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, 22 kişinin ise daha önce tespit edilen vakalar ile temaslı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını kaydetti.

Vakalardan 23'ünün başkent Lefkoşa, 35'inin Girne, 4'ünün Gazimağusa, 2'sinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğu belirtildi.

KKTC'de toplam vaka sayısı 2 bin 834'e ulaşırken, salgının başından bu yana 16 kişi Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetti.

KKTC'deki mutasyonlu virüs vakaları Türkiye'deki testlerle doğrulandı

KKTC'deki Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü Covid-19 PCR Tanı Laboratuvarı'nda 5 Şubat'ta yapılan analizler sonucunda İngiltere'den dünyaya yayılan SARS-CoV-2 virüsünün mutasyona uğramış türünün KKTC'de tespit edildiği açıklanmıştı. Covid-19 PCR Laboratuvarı'nda Kasım-Aralık 2020 ve Ocak-Şubat 2021 aylarında Covid-19 tanısı konmuş 17 örnekten 9'unda “B117” varyantı olduğu tespit edilmişti.

Bakan Pilli erken saatlerde yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının Türkiye'de yaptırmış olduğu Covid-19 virüs mutasyon analizine gönderilen 20 numunenin 16'sında İngiltere varyantı Covid-19 virüsü tespit edildiğini açıklamıştı. Mutasyonlu virüsün ülkedeki pozitif vakaların artmasına ve yayılmasına sebep vermesiyle ilgili yapılan analizler, bugün Türkiye'den gelen sonuçlar ile teyit edilmiş oldu.

Ayşe Soykıray