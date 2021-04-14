KKTC'de son 24 saatte 57'si yerel 73 yeni vaka

KKTC'de korona virüs salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor. KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 8 bin 789 olduğunu duyurarak, 57'si yerel olmak üzere toplam 73 yeni vakanın tespit edildiğini aktardı. Bakan Üstel, vakalardan 8 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve gözetim altında bulunduklarını kaydetti. Bakan Üstel, vakalardan 13'ünün başkent Lefkoşa, 3'nün Girne ve 17'sinin Gazimağusa'da tespit edildiğini bildirdi. Bakan Üstel, vakalardan 13'ünün başkent Lefkoşa, 10'unun Girne, 29'unun Gazimağusa ve 5'inin ise İskele bölgesinde tespit edildiğini bildirdi.

KKTC'de toplam vaka sayısı 5 bin 263'e ulaşırken, salgının başından bu yana Covid-19 nedeni ile 28 kişi hayatını kaybetti.

Ayşe Soykıray

