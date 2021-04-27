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KKTC'de son 24 saatte 59'u yerel 70 yeni vaka

KKTC'de son 24 saatte 59'u yerel 70 yeni vaka
KKTC'de son 24 saatte 59'u yerel 70 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) korona virüs salgınında son 24 saatte 59’u yerel olmak üzere 70 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 6 bin 141’e ulaştı.

KKTC'de korona virüs salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor. KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 8 bin 925 olduğunu duyurarak, 59'u yerel olmak üzere toplam 70 yeni vakanın tespit edildiğini ve 2 kişinin ise virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini aktardı. Bakan Üstel, vakalardan 2'sinin havayolu, 9'unun ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve gözetim altında bulunduklarını kaydetti. Son verilerle ülkede toplam vaka sayısı 6 bin 141'e ulaşırken, salgının başlangıcından bu yana Covid-19 nedeni ile 31 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Üstel, vakalardan 20'sinin Lefkoşa, 8'inin Gazimağusa, 26'sının Girne, 4'ünün Güzelyurt ve 1'inin de Lefke Bölgesi'nden olduğunu bildirdi.

Ayşe Soykıray
 

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