KKTC'de son 24 saatte 69 yeni vaka

KKTC'de korona virüs salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor. KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 8 bin 323 olduğunu duyurarak, 52'si yerel olmak üzere toplam 69 yeni vakanın tespit edildiğini ve 1 kişinin ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı. Bakan Üstel, vakalardan 11 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve gözetim altında bulunduklarını kaydetti. Bakan Üstel, vakalardan 13'ünün başkent Lefkoşa, 3'nün Girne ve 17'sinin Gazimağusa'da tespit edildiğini bildirdi. Bakan Üstel, vakalardan 20'sinin başkent Lefkoşa, 15'inin Girne ve 17'sinin Gazimağusa bölgesinde tespit edildiğini bildirdi.

KKTC'de toplam vaka sayısı 4 bin 945'e ulaşırken, salgının başından bu yana Covid-19 nedeni ile 27 kişi hayatını kaybetti.

Ayşe Soykıray

