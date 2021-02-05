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KKTC'de son 24 saatte 74 yeni vaka

KKTC'de son 24 saatte 74 yeni vaka
KKTC'de son 24 saatte 74 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) korona virüs salgınında 54’ü yerel olmak üzere toplam 74 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 bin 658’e ulaştı.

KKTC Sağlık Bakanlığı, korona virüse ilişkin son verileri paylaştı. Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 6 bin 325 olduğunu belirterek, 54'ü yerel olmak üzere toplam 74 yeni vakanın tespit edildiğini bildirdi. Bakan Pilli, 2 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, 18 kişinin ise daha önce tespit edilen vakalarla temaslı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını kaydetti.

Vakalardan 30'unun başkent Lefkoşa, 34'ünün Girne, 3'ünün Gazimağusa, 2'sinin Güzelyurt, 2'sinin İskele, 1'inin ise Lefke Bölgesi'nden olduğu belirtildi. Son verilerle birlikte KKTC'de toplam vaka sayısı 2 bin 658'e ulaştı. Salgının başlangıcından bu yana 14 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Covid-19 PCR Laboratuvarı'nda orta çıkan bulgular sonucu bugün adada mutasyonlu virüsün saptandığına dair açıklama yapıldı. Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü, Kuzey Kıbrıs'ta İngiltere mutasyonuna ait ilk vakanın 13 Ocak'ta görüldüğünü duyurdu. Yapılan analizlerde, günlük vaka sayısının 50'nin üzerine çıktığı ülkede bu artışın nedeninin ilk kez İngiltere'de tespit edilen ve bulaşıcılığı yüzde 70 oranında daha yüksek olan mutasyona uğramış virüs olduğu tespit edildi.

Ayşe Soykıray

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