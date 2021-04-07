KKTC'de son 24 saatte 88 yeni vaka

KKTC'de korona virüs salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor. KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 8 bin 251 olduğunu duyurarak, 88 yeni vakanın tespit edildiğini, 28 kişinin taburcu edildiğini aktardı. Bakan Üstel, vakalardan 28'inin başkent Lefkoşa, 16'sını Girne, 27'sinin Gazimağusa ve 1'inin ise Güzelyurt bölgesinde tespit edildiğini bildirdi.

KKTC'de toplam vaka sayısı 4 bin 812'ye ulaşırken, salgının başından bu yana Covid-19 nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti.

Emir Abdurrahman Bulut

