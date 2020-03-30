İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

KKTC'de tam sokağa çıkma yasağı

KKTC'de tam sokağa çıkma yasağı
KKTC'de tam sokağa çıkma yasağı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) korona virüs önlemleri kapsamında akşam 21.00’den sabah 06.00’ya kadar tam sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ülkeler önlemlerini arttırmaya devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni karar alındı. KKTC'de akşam 21.00'dan sabah 06.00'ya kadar tamamen sokağa çıkmak yasaklandı. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yaptığı açıklamada bu yasağın kısmi değil tam bir sokağa çıkma yasağı olduğunu duyurdu. Özersay, süpermarketler konusuna değinerek, mesafe ve hijyen kurallarına uymayan işletmelere kapatma cezası verilebileceğini bildirirken, belediyelere hijyen ve mesafe kurallarını uygulatma konusunda çağrı yaptı. Bakan, marketlerin yarından itibaren akşam 20.00'de kapanacağını ifade ederken, misafirlik ve ziyaretlerin artık mümkün olmadığını belirtti.

Emir Abdurrahman Bulut
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.