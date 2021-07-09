KKTC'de test merkezlerinde PCR yoğunluğu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs vakalarındaki hızlı artış beraberinde yeni kısıtlamaları getirdi.

KKTC'de dün açıklanan 133 yeni korona virüs vaka sayısının ardından toplanan Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararlar aldı. Alınan kararlar kapsamında kapalı alanlara girişlerde PCR veya antijen testi zorunluluğu getirildi. KKTC'de aşılı olanlardan son 7 gün içinde yapılmış PCR/antijen testi, aşısız kişilerden ise son 72 saat içerisinde yapılmış antijen testi istenecek. Bu karar üzerine korona virüs test merkezlerinde yoğunluk yaşandı. Ada genelindeki test merkezlerinde yoğunluk nedeniyle oluşan kuyruklar dışarıya kadar taştı.

Test merkezine gelen Mehmet adlı vatandaş, “Yeterli eleman yok ne yazık ki. Biz vatandaşlık görevimizi ve sevdiklerimizi korumak için PCR testi yaptırmaya geldik. Ne yazık ki aşırı kuyruk var. Bulaşmayana da bulaşacak. Kimse sosyal mesafeyi korumuyor” ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş ise, “Daha fazla personel olması gerekir. İki kişi yetmez, personel yeterli değil. Bu kalabalıklar olmasın'' dedi.

Sağlık görevlileri sık sık test merkezlerine akın eden kişilere sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu.

İngiltere ve Rusya'dan gelenler kırmızı listeye alındı

İngiltere ve Rusya'dan gelen kişiler ise aşılı olup olmadıklarına bakılmaksızın 72 saat önce negatif PCR ve 10 gün karantina şartı ile KKTC'ye giriş yapabilecek. İngiltere ve Rusya'dan ülkeye gelecek olan kişiler için bu uygulama 12 Temmuz'dan itibaren başlayacak.



Emir Abdurrahman Bulut

