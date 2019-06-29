KKTC'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) turizm kenti Girne ile Tatlısu ana yolunda kamyon ve minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden 30 yaşındaki Mehmet Yıldırım'ın minibüste yolcu olduğu açıklandı. Kazada yolcu minibüsünde bulunan ve ağır yaralanan Mehmet Yıldırım (E-30) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan minibüs şoförü Duran İnce ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne, diğer yolcular Furkan Ganar (E-19), Şaban Kılıç (E-26), Sarah Jane Morris (K-42) ve Graham David Cox (E-34) ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldırıldı. KKTC'de Ocak 2019'dam beri meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı bu kazayla 14'e yükseldi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Emir Abdurrahman Bulut