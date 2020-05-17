KKTC'de yangın

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Tepebaşı bölgesinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle çevreye yayılmaya devam ederken, itfaiye ekipleri yangını söndürmekte güçlük çekiyor.

Yangın nedeniyle Tepebaşı-Çamlıbel anayolunu trafiğe kapatan polis, yangın söndürme çalışmalarına katılacak araçlar haricinde bu güzergahın bir süre kullanılamayacağını duyurdu.

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangın söndürme çalışmaları için Türkiye'den 2 helikopterin yola çıktığını söyledi. Yangının çok geniş alana yayıldığını belirten Oğuz, yangının nedeninin yüksek hava sıcaklıkları olabileceğini ve bölgede 3 farklı noktada yangın olduğunu söyledi.

Emir Abdurrahman Bulut