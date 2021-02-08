KKTC'deki mutasyonlu virüs vakaları Türkiye'deki testlerle doğrulandı

KKTC'deki Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü Covid-19 PCR Tanı Laboratuvarı'nda 5 Şubat'ta yapılan analizler sonucunda İngiltere'den dünyaya yayılan SARS-CoV-2 virüsünün mutasyona uğramış türünün KKTC'de tespit edildiği açıklanmıştı. Covid-19 PCR Laboratuvarı'nda Kasım-Aralık 2020 ve Ocak-Şubat 2021 aylarında Covid-19 tanısı konmuş 17 örnekten 9'unda “B117” varyantı olduğu tespit edilmişti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada, “Sağlık Bakanlığının Türkiye Cumhuriyeti'nde yaptırmış olduğu Covid-19 virüs mutasyon analizine gönderilen 20 numunenin 16'sında İngiltere varyantı Covid-19 virüsü tespit edilmiştir. Bu virüsün daha hızlı ve yaygın bulaştığı dikkate alındığında halkımızın maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami dikkat göstermesi son derece önemlidir“ dedi.

Yapılan analizlerle ülkedeki günlük vaka sayısının artış sebebinin ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan ve bulaşıcılığı yüzde 70 oranında olan mutasyonlu virüs olduğu duyurulmuştu. Mutasyonlu virüsün ülkedeki pozitif vakaların artmasına ve yayılmasına sebep vermesiyle ilgili yapılan analizler, bugün Türkiye'den gelen sonuçlar ile teyit edilmiş oldu.

Ayşe Soykıray