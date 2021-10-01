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KKTC'deki orman yangını kontrol altına alındı

KKTC'deki orman yangını kontrol altına alındı
KKTC'deki orman yangını kontrol altına alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Beşparmak Dağları Alevkaya bölgesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

KKTC’deki orman yangını kontrol altına alındı - Tıkla İzle

KKTC'de Beşparmak Dağları Alevkaya bölgesinin güney yakasında çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi. Türkiye'nin de helikopter ile söndürme çalışmalarına destek verdiği yangında, 180 dönümlük alan kül oldu. Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu yaptığı açıklamada, son 3 gündür bölgede ufak tefek yangınların çıktığını ve ormanın sık olduğu kritik bir noktadan yangına müdahale ettiklerini belirtti.

Arazi yapısının dik ve sarp olduğunu aktaran Karzaoğlu, askeri atış sahası içerisindeki yangını söndürmede güçlük yaşadıklarını ifade etti. Karzaoğlu, yangının büyük bir kesiminin kontrol altına alındığını belirterek, gece boyunca parlamalara karşı yangın söndürme ekiplerinin nöbet tutacağını ifade etti.

Emir Abdurrahman Bulut
 

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