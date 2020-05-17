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KKTC'deki yangın ODTÜ kampüsüne sıçradı!

KKTC'deki yangın ODTÜ kampüsüne sıçradı!
KKTC'deki yangın ODTÜ kampüsüne sıçradı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) öğle saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alınamadı. Polis, halktan yangına müdahale etmesi için çağrıda bulundu.

KKTC'deki yangın ODTÜ kampüsüne sıçradı! - Tıkla İzle

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) öğle saatlerinde başlayan yangında binlerce hektar ormanlık alan küle döndü. Alevler Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kalkanlı Kampüsü'ne de sıçradı. Türkiye'den gelen bir helikopter kampüs bölgesindeki yangına müdahale ediyor. KKTC'nin yardım talebi üzerine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de bölgeye yangın söndürme uçağı sevk etti.

Yangın, kontrol altına alınamazken, yerleşim yerlerine sıçradı. Polis, yangının kontrol altına alınamaması nedeni ile halktan yardım istedi. Polis, halka yaptığı çağrıda ''Halkımızın dikkatine Tepebaşı ile Kalkanlı arasında meydana gelen yangın dolayısıyla, Girne, Güzelyurt ve civar köylerde su tankeri bulunan vatandaşların Kalkanlı'daki ODTÜ mevkiine giderek, yangın söndürme çalışmalarına katkı koymaları önemle rica olunur. Bunun bir vatandaşlık görevi ve yasal zorunluluk olduğunu hatırlatırız'' ifadelerini kullandı.

Emir Abdurrahman Bulut
 

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