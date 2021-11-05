İhlas Haber Ajansı

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KKTC'den gelen yolcularda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

KKTC'den gelen yolcularda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi
KKTC'den gelen yolcularda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

Mersin polisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen 4 yolcu üzerinde yaptığı aramada çeşitli gümrük kaçağı ürün ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Seka Limanı çevresinde KKTC'den gemiyle gelen şüpheli şahıslar üzerinde uygulama yaptı.

Yapılan uygulamalarda M.G., M.G., İ.G ve S.G. isimli vatandaşların valizlerinde arama yapan ekipler, eşyaların arasına zulalanmış 6 bin 120 elektronik sigara ucu, 4 bin 310 puro, 55 paket tütün, 20 paket sigara, 8 kutu çay ile 2 şişe içki ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından Cumhuriyet Basşavcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

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