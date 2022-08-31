İhlas Haber Ajansı

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KKTC'den İstanbul'a gelen yolcuların valizlerinden kaçak tütün ürünleri çıktı

KKTC'den İstanbul'a gelen yolcuların valizlerinden kaçak tütün ürünleri çıktı
KKTC'den İstanbul'a gelen yolcuların valizlerinden kaçak tütün ürünleri çıktı

İstanbul Havalimanında şüphelendikleri iki yolcunun valizlerinde arama yapan polis ekipleri, ülkeye kaçak yolla sokulmak istenen 4 bin adet elektronik sigara tütünü ile 20 paket nargile tütünü ele geçirdi.

KKTC'den İstanbul'a gelen yolcuların valizlerinden kaçak tütün ürünleri çıktı - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen iki yolcudan şüphelendi. Bunun üzerine polis, iki şahıs Ş.D., ve Ö.Y., ‘in bavullarını detaylı inceleme için durdurdu. İki yolcunun valizlerinde yapılan aramalarda yurda kaçak yolla sokulmak istenen 4 bin adet elektronik sigara tütünü ile 20 paket nargile tütünü ele geçirdi. Gözaltına alınan Ş.D., ve Ö.Y., hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde işlem yapıldı.

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