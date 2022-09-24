KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Korukoğlu:: 'Kıbrıs Türk halkını ziyadesiyle memnun etmiştir'

KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 77'inci Genel Kurulu'nda yaptığı “Uluslararası toplumu, Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanımaya davet ediyoruz” açıklamasıyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarının memnun edici olduğuna dikkati çeken Büyükelçi Korukoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları Kıbrıs Türk halkını ziyadesiyle memnun etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri Kıbrıs konusunda yeni bir döneme girildiğinin işaretidir” ifadelerini kullandı.

Huzeyfe Tarık Yaman

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