KKTC'nin en çok tercih edilen üniversitesi belli oldu

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Yakın Doğu Üniversitesi'ni tercih eden ve kazanan öğrenci sayısında geçen yıla oranla yüzde 15 oranında bir artış ile 2 bin 105 yeni öğrenci kayıt yapma hakkı elde etti. Bu yıl KKTC üniversitelerini tercih eden öğrenci sayısında da genel bir artış olduğu ifade edilen açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde YKS yerleştirme sonuçlarına göre Yakın Doğu Üniversitesi'nin en fazla yerleşen öğrenci sayısı ile birinci sırada yer aldığı vurgulandı.

2020 YKS sonuçlarına göre KKTC üniversitelerine 6 bin 445'si lisans, 2 bin 191'sı ön lisans olmak üzere toplam 8 bin 636 öğrenci yerleşti. 2020 YKS yerleştirme sonuçlarına göre KKTC genelindeki üniversitelere yerleşen öğrenci sayılarına göre; 2 bin 105 öğrenci ile Yakın Doğu Üniversitesi 1. sırayı alarak en çok tercih edilen üniversite oldu.

Sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, dünyayı etkileyen COVID-19 pandemisi nedeniyle tüm sektörlerin etkilendiği bir süreçten geçildiğini, KKTC'nin bu alandaki başarısının ülke sınırlarını aştığını ve doğal olarak daha önce elinde bulundurduğu “Üniversiteler Adası” ünvanına “Güvenli Ada” ünvanının da eklendiğini belirtti.

“Üniversitemize güven duyuluyor”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en çok tercih edilen üniversitenin yine kendi üniversiteleri olmasının, üniversitelerine duyulan güvenin bir göstergesi olduğunun altını çizen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Covid 19 pandemisi sürecinde ülke olarak iyi bir sınav verdik. Yükseköğretimin tüm paydaşları, özellikle de Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının vermiş olduğu destek ve hazırladığı “Öğrenci Dostu Ada” projesinin bu sonuçlarda etkisi büyük oldu. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nazım Çavuşoğlu hem YÖK nezdinde yürüttüğü çalışmalar hem de Öğrenci Dostu Ada projesi ile bu sürece büyük katkı sağladı. Bu vesile ile sayın Bakanımıza da teşekkür ediyoruz” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi'ne kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtlarını 31 Ağustos - 4 Eylül tarihlerinde Yakın Doğu Üniversitesi'nin Türkiye temsilciliklerinde ve üniversitenin kampüsünde gerçekleştirebileceklerini ifade eden Prof. Dr. Şanlıdağ, üniversitelerini tercih eden öğrencilere teşekkür etti.