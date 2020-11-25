KKTC'nin yerli ve milli otomobili Günsel, Müsiad Expo'da anavatanla buluştu

2021'in son çeyreğinde seri üretime hazırlanan KKTC'nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL, MÜSİAD'ın iki yılda bir düzenlediği Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ticaret Zirvesi MÜSİAD EXPO 2020'de ana vatanla buluştu. Yaklaşık 15 bin kişinin ziyaret ettiği MÜSİAD EXPO 2020'nin en özel konuklarından biri de GÜNSEL oldu.

GÜNSEL'in KKTC dışında katıldığı ilk etkinlik olan fuar, dört gün sürdü. Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde 100'ü aşkın Türk mühendis ve tasarımcının 1.2 milyon saat emekle ürettiği GÜNSEL'in ilk modeli B9'un tanıtımının yapıldığı fuarda KKTC'nin toprağını, gökyüzünü ve bayrağını simgeleyen sarı, mavi ve kırmızı renklerde üretilen 3 prototip sergilendi. Ayrıca GÜNSEL, ikinci modeli J9'un tasarım konseptini de otomobil meraklılarıyla buluşturdu.

İş dünyasından yoğun ilgi gördü

GÜNSEL B9'un üretimi için 28 ülkeden 800'ün üzerinde tedarikçi ile anlaşma imzalandı. Böylece GÜNSEL, Türkiye dışında başka bir ülke tarafından tanınmayan KKTC'nin küresel ekonominin bir parçası haline gelmesinde önemli bir katkı sağlamış oldu. GÜNSEL'in anlaşma imzaladığı tedarikçilerden yaklaşık 400'ü Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Tedarikçileri de MÜSİAD EXPO 2020'de GÜNSEL standını ziyaret ederek aracın son halini inceledi. GÜNSEL, otomotiv dünyasından birçok sektör temsilcisinin de ilgi odağı oldu.

GÜNSEL, test sürüşlerinde tam not aldı

18 Kasım'da açılışı yapılan MÜSİAD EXPO 2020'da, fuar alanı dışında oluşturulan test sürüş alanında, GÜNSEL'in test sürüşleri de gerçekleştirildi. Dört gün süren test sürüşlerinde GÜNSEL B9'u 100'ün üzerinde kullanıcı test etme fırsatı buldu. GÜNSEL'in sürüş performansını deneyimleme fırsatı bulan gazeteci ve sektör temsilcileri GÜNSEL'in performansına tam not verdi.

GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Türkiyemizde gördüğümüz ilgi, bizim için gurur kaynağı oldu.”

GÜNSEL'in Türkiye'de ilk defa test edildiği MÜSİAD EXPO 2020'de gördüğü yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “GÜNSEL'i anavatanımızla paylaşabilmenin gurur ve mutluluğunu tüm kalbimizle yaşadık. Türkiyemizde büyük bir ilgiyle karşılandık. Bu ilgi bizim için gurur kaynağı olduğu kadar taşıdığımız sorumluluğu da artırdı. GÜNSEL'in seri üretimi için çalışmalarımızı sürdürürken Türkiyemizde gördüğümüz ilgi ve destek bize güç verecek” diye konuştu.

MÜSİAD EXPO'nun sadece Türkiye'de değil dünya ekonomi sahnesinde yer almak için önemli bir platform olduğuna da vurgu yapan Prof. Dr. Günsel, MÜSİAD'a da pandemi sürecine rağmen oldukça başarılı bir şekilde tamamlanan organizasyon için teşekkür etti.

Rakamlarla günsel

GÜNSEL B9, yüzde 100 elektrikli bir otomobil. Tek şarjla 350 kilometre yol kat edebilen araç, toplamda 10 bin 936 parçanın bir araya gelmesiyle üretildi. Aracın motoru 140 kW gücünde. Saate 100 km hıza 8 saniyede ulaşabilen GÜNSEL B9'un hız limiti ise elektronik olarak saatte 170 km ile sınırlandırıldı. GÜNSEL B9'un bataryası yüksek hızlı şarjla sadece 30 dakikada doldurulabiliyor. Hızlı şarj kullanılması durumunda ise bu süre 4 saat. Geliştirme sürecinde 100'ün üzerinde mühendis ve tasarımcının 1,2 milyon saat emek harcadığı GÜNSEL'in çalışan sayısı 166'ya ulaştı. Seri üretime geçilmesiyle birlikte hızla artacak olan bu sayı, 2025'te binin üzerine çıkacak.

GÜNSEL B9'un üretimi için 28 ülkeden 800'ün üzerinde tedarikçi ile anlaşma imzalandı. Böylece GÜNSEL, Türkiye dışında başka bir ülke tarafından tanınmayan KKTC'nin küresel ekonominin bir parçası haline gelmesinde önemli bir katkı sağlamış oldu.

GÜNSEL'in ikinci modeli J9 ise SUV segmentinde üretilecek. Yine yüzde 100 elektrikli olarak tasarlanan J9'un tasarım konsepti de MÜSİAD Expo 2020'de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Elektrikli otomobiller dünya otomotiv piyasasındaki ağırlığını her geçen yıl artırıyor. 2018'de dünyada satılan elektrikli otomobil sayısı 2 milyon adetti. 2025'te 10 milyona ulaşması beklenen elektrikli otomobil satışlarının 2030'da 28 milyon, 2040'ta ise 56 milyon adede ulaşacağı öngörülüyor. 2040'ta otomotiv piyasanın yüzde 57'sini elektrikli otomobiller ele geçirecek.

