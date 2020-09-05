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KKTC'ye gelecek olan yolculara 7 ile 14 gün arasında karantina şartı getirildi

KKTC'ye gelecek olan yolculara 7 ile 14 gün arasında karantina şartı getirildi
KKTC'ye gelecek olan yolculara 7 ile 14 gün arasında karantina şartı getirildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) korona virüs vakalarında yaşanan artışın ardından yurt dışından gelecek olan yolculara bu geceden itibaren 7 ile 14 gün arasında karantina şartı getirildi.

KKTC'de korona virüs salgınının etkisini yeniden arttırması ile yeni önlemler alındı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, ülkede vaka sayılarında beklenenin üzerinde artış olması üzerine Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdı.

Toplantıda Türkiye'den ve üçüncü ülkelerden KKTC'ye gelecek olan yolculara bu geceden itibaren 7 ile 14 gün arasında karantina şartı getirilirken, KKTC'ye 3 gün süre ile gelenlere ise sadece çift PCR testi uygulaması yapılacak.

KKTC'de salgının başladığı günden bu yanan 371 kişide korona virüs tespit edilirken, virüs nedeni ile 4 kişi hayatını kaybetti. KKTC'de 93 kişi ise hastanelerde tedavi altında tutuluyor.

Emir Abdurrahman Bulut

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